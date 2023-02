Liam Neeson non girerà mai più una scena di sesso: "Certe cose vanno lasciate all'immaginazione"

Liam Neeson ha dichiarato in maniera molto categorica di non essere più interessato a girare scene di sesso in quanto motivo di profondo imbarazzo.

Liam Neeson è tornato di recente alla ribalta per diverse dichiarazioni in cui ha criticato i film di supereroi, rei a suo avviso di avere tutti la stessa storia, e l'universo di Star Wars, ormai stracolmo di spinoff. Nel frattempo ha ammesso di non essere più interessato a girare scene di sesso in futuro.

"Sarò completamente onesto. Non riesco a guardare le scene di sesso, mi imbarazzo. So benissimo che sono coreografate, ma non sento il bisogno di guardarle" ha dichiarato ai microfoni di Vanity Fair. "E concordo con Penn, non sento il bisogno di girarle e non mi piace farlo. In passato ne ho girate alcune, ma avrei preferito che fosse lasciato tutto all'immaginazione, specialmente per le attrici".

Liam Neeson sarà un carcerato alla ricerca della libertà in The Riker's Ghost di Neil Jordan

Liam Neeson ha fatto riferimento alle recenti dichiarazioni di Penn Badgley, star della serie Netflix You, che aveva chiesto alla showrunner di ridurre al minimo le scene di sesso perché le percepiva come un qualcosa di troppo:

"Ho chiesto a Sara Gamble di non realizzare più scene molto intime. Si è trattato di una decisione che ho preso prima delle riprese e penso di non averlo mai detto pubblicamente sino a oggi. Non volevo infilarmi in un percorso di carriera in cui sarei stato ricordato soltanto per un ruolo romantico e per scene di sesso".