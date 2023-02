Liam Neeson sarà un carcerato alla ricerca della libertà in The Riker's Ghost di Neil Jordan

Liam Neeson e Neil Jordan sono tornati a collaborare per The Riker's Ghost, un nuovo thriller in cui l'attore indosserà i panni di un carcerato che insegue la propria libertà.

Liam Neeson sarà il protagonista di The Riker's Ghost, il nuovo thriller firmato da Neil Jordan. Il film sarà prodotto da Alan Moloney di Parallel Film, Steve Richards di Endurance Media, Jake Katofsky, Susan Mullen e Rupert Wyatt. Non è la prima volta che il regista e l'attore lavorano insieme.

Memory: Liam Neeson in un'immagine

Per adesso (tramite Deadline) sappiamo solamente che Liam Neeson vestirà i panni di un detenuto vicino alla sua libertà, obbligato a far evadere un terrorista dal centro di detenzione in cui è rinchiuso. Scritto da Sean O'Keefe, The Riker's Ghost dovrebbe cominciare le riprese a settembre 2023, con Christian Mercuri di Capstone che sta lanciando le vendite internazionali del progetto in vista dell'EFM.

"Questa è una versione unica dell'evasione da una prigione", ha detto Neil Jordan (sempre tramite Deadline). Il regista ha aggiunto: "Una corsa a mani nude dall'incarcerazione alla libertà da parte di qualcuno che vuole solo finire il suo mandato. Il riluttante evaso sarà interpretato da Liam Neeson, e non vedo l'ora di esplorare questo personaggio con lui".