Liam Hemsworth ha scoperto la fine del suo matrimonio con Miley Cyrus sui social media?

Liam Hemsworth, secondo nuove notizie apparse online, avrebbe scoperto che il suo matrimonio con Miley Cyrus era finito dagli articoli e dalle foto apparse online sui social media.

La star di Hunger Games si trovava in Australia quando il portavoce della cantante, il 10 agosto, ha rilasciato, apparentemente a sua insaputa, il comunicato in cui confermava la rottura.

Un articolo di Page Six sostiene che Liam Hemsworth abbia scoperto che Miley Cyrus, con cui ha avuto una relazione durata dieci anni, aveva deciso di separarsi e concentrarsi sulla propria carriera e vita personale tramite i social media. L'attore sarebbe stato preso alla sprovvista anche dalle foto in cui la popstar baciava, mentre era in vacanza, la sua amica Kaitlynn Carter.

Una fonte vicina a Miley ha negato che la richiesta di separazione sia emersa all'improvviso, tuttavia non ha smentito che Hemsworth abbia scoperto quanto stava accandendo dai post condivisi online.

Il comunicato rilasciato online dichiarava che le due giovani star avevano deciso di separarsi a causa dei cambiamenti, avvenuti come individui e partner, e per concentrarsi sulla propria carriera e se stessi, chiedendo inoltre il rispetto della loro privacy.

Nelle settimane successive sono emerse molte ipotesi e dichiarazioni riguardanti la fine del loro amore e il 13 agosto Liam Hemsworth aveva commentato quanto accaduto scrivendo semplicemente: "Io e Miley ci siamo recentemente separati e le auguro solamente salute e felicità nel suo futuro".

Otto giorni dopo l'attore ha presentato la pratica necessaria a divorziare, mentre i reali motivi che hanno portato alla rottura non sono ancora stati rivelati.