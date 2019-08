Liam Hemsworth e Miley Cyrus, dopo il divorzio lui torna sui social con una novità

Dopo il divorzio da Miley Cyrus, Liam Hemsworth è finalmente pronto a tornare ai social, alla vita pubblica e soprattutto al suo lavoro. Il post apparso mercoledì sul suo account Instagram, infatti, annuncia un'importante progetto, e insieme la voglia di ricominciare.

Nella sua vita c'è una bella novità, infatti, che si chiama Killerman, un nuovo film in cui, come l'attore 29enne ha affermato, ha versato sangue, sudore e lacrime. In un lungo post, Liam Hemsworth si è detto: "Entusiasta di annunciare che un film a cui ho lavorato, Killerman, uscirà negli Stati Uniti il ​​30 agosto. Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro svolto da tutti. Cohen, uno dei miei attori preferiti, Malik Bader, un regista estremamente creativo e intelligente, e il geniale Ken Seng, il nostro direttore della fotografia. Sangue, sudore e lacrime sono stati versati da tutti quanti sono stati coinvolti. Il cinema indipendente è sempre difficile da realizzare e voglio solo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato sodo per il risultato".

Killerman vede protagonista Liam Hemsworth nei panni di Moe Diamond, un riciclatore di denaro sporco di New York che finisce invischiato in un affare di droga andato a finire male. In seguito a un incidente d'auto, però, Diamond si risveglierà completamente privo di memoria e ignaro della propria vita precedente.

Il post segna il ritorno sui social di Liam Hemsworth dopo la richiesta di divorzio ufficiale da Miley Cyrus. La scorsa settimana l'attore ha depositato in tribunale la domanda tramite i suoi legali, e a distanza di pochi giorni l'avvocato della Cyrus ha confermato la notizia. Nel documento, Hemsworth ha parlato di differenza caratteriali inconciliabili che avrebbero portato alla definitiva rottura di un rapporto che, tra continui alti e bassi, andava avanti da 10 anni. Miley Cyrus, dal canto suo, ha in parte confermato la versione dell'ormai ex marito, negando categoricamente che sia stato un suo tradimento a innescare la bomba.