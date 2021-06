Liaison: Apple annuncia la serie con Eva Green e Vincent Cassel

Liaison ha ottenuto il via alla produzione da parte di Apple e la nuova serie anglo-francese vedrà protagonisti il ​​vincitore del César Award Vincent Cassel (Il cigno nero, Westworld) e la vincitrice del BAFTA Award Eva Green (Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali), ritratti nella prima foto ufficiale.

La serie uscirà in tutto il mondo su Apple TV+ e segna il primo Apple Original in lingua francese e inglese.

Liaison: Eva Green e Vincent Cassel in una foto della serie

Liaison è un thriller contemporaneo dalla posta in gioco molto alta che esplora come gli errori del nostro passato hanno il potenziale per distruggere il nostro futuro.

La serie combina l'azione con una trama imprevedibile e che si sviluppa su più livelli, in cui spionaggio e intrighi politici intralciano una lunga e appassionata storia di amore. Il cast include, oltre ai protagonisti Vincent Cassel ed Eva Green, Peter Mullan (Ozark), il vincitore del premio César Gerard Lanvin (Chiami il mio agente!), Daniel Francis (Small Axe), Stanislas Merhar (The Black Book), Philippine Leroy-Beaulieu (Chiami il mio agente!), Laetitia Eido (Fauda), Eriq Ebouaney (Rogue City), l'astro nascente BAFTA Bukky Bakray (Rocks) e il vincitore del premio Emmy Thierry Frémont (Murder In Mind).

Liaison è co-prodotto da Ringside Studios e Leonis Productions (gruppo Newen). I produttori esecutivi sono Gub Neal e Jean Benoit Gillig. La nuova serie Apple Original è diretta dal vincitore dell'Emmy Award Stephen Hopkins (24), creata e scritta da Virginie Brac (Engrenages). Tra gli altri produttori esecutivi ci sono Sarada McDermott, Justin Thomson, Stephen Hopkins e Ed Barlow. Prodotto da Joanie Blaikie ed Eric Jollant.