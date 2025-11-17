L’ex star Disney Calum Worthy lancia un’app di IA simula conversazioni con i defunti: è bufera sui social

L'attore è finito nell'occhio del ciclone dopo aver creato un'applicazione controversa della quale si sta parlando sui media internazionali.

L'ex star della serie Disney Austin & Ally, Calum Worthy, ha scatenato le polemiche per la sua app di intelligenza artificiale che fornisce l'illusione di parlare con parenti defunti.

Worthy sta promuovendo la propria applicazione di intelligenza artificiale chiamata 2wai, che permette di creare un clone digitale di una persona amata attraverso un video di tre minuti.

Le critiche contro l'applicazione di Calum Worthy e la clip video

Gli utenti sui social si sono scagliati contro l'invenzione di Worthy, paragonando la creazione dell'applicazione ad una puntata di Black Mirror. L'app include avatar anche di William Shakespeare, Frida Kahlo e Enrico VIII.

Dopo la pubblicazione di un video promozionale su X, l'attore è stato pesantemente criticato online. Il video mostra una donna incinta che parla in videochiamata con la sua 'anziana madre', ricevendo in cambio consigli genitoriali. La clip compie un balzo in avanti nel tempo, con la madre che non invecchia e continua a parlare con il nipote nel corso delle varie fasi della sua vita.

Al termine dello spot, viene rivelato che la donna in realtà è un avatar digitale, e la figlia aveva registrato un video di tre minuti per creare il suo clone tramite l'app 2wai con l'intelligenza artificiale.

Il commento di Calum Worthy sull'applicazione 2wai

Il video ha richiamato numerosi paragoni con Black Mirror, in particolare l'episodio della seconda stagione in cui il personaggio di Hayley Atwell usa l'IA per riportare in vita il suo fidanzato defunto, interpretato da Domhnall Gleeson.

"È difficile costruire un rapporto significativo con fan in tutto il mondo. Con 2wai permettiamo nuove esperienze autentiche quanto gli HoloAvatar che creiamo" ha spiegato Worthy.

L'ex star Disney ha spiegato che spesso gli attori non hanno il tempo di interagire con i fan, e per questo dovrebbero affidarsi a un loro gemello digitale: "Questo permette loro di coinvolgere i fan 24 ore su 24 senza dover essere online. La piattaforma rende possibile una connessione one-to-one simile a quella umana".