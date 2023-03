Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now, Netflix distribuirà il documentario sull'artista scozzese

Lewis Capaldi, con un esilarante video, ha annunciato che il documentario How I'm Feeling Now che racconta la sua vita e la creazione del secondo album sarà distribuito da Netflix.

Netflix ha ottenuto la distribuzione di Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now, il documentario sul cantautore scozzese prodotto da Pulse Films.

Le riprese sono durate alcuni anni e alla regia è stato impegnato Joe Pearlman che ha seguito il ventiseienne mentre lavorava al secondo album, dopo essere tornato in Scozia.

Lewis Capaldi ha annunciato l'accordo con la piattaforma di streaming con un esilarante video in cui si cala nei panni dei protagonisti di alcune delle serie più conosciute di Netflix come La casa di carta, Mercoledì, Squid Game e persino Bridgerton.

How I'm Feeling Now, della durata di 90 minuti, viene descritto come un ritratto intimo dell'artista, di cui si raccontano speranze, paure, e le difficoltà affrontate nel cercare un equilibrio tra la normalità e la fama.

Il documentario sarà disponibile ad aprile in streaming ed è stato finanziato da BMG e Quickfire.