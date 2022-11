L'evocazione - The Conjuring, su Prime Video in streaming da oggi

L'evocazione - The Conjuring, capitolo iniziale della fortunata saga horror di James Wan, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 15 novembre 2022.

L'evocazione - The Conjuring, capitolo iniziale della fortunata saga horror di James Wan, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 15 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

L'Evocazione - The Conjuring racconta la storia vera di Ed e Lorraine Warren, due investigatori del paranormale di fama mondiale, chiamati ad aiutare una famiglia terrorizzata da una presenza maligna che si nasconde nella loro fattoria isolata. Costretti ad affrontare la potente entità demoniaca, i Warren si trovano coinvolti nel caso più terrificante della loro vita. Il primo capitolo della saga fu un vero e proprio caso in tutto il mondo: con un budget di 20 milioni di dollari ne riuscì a portare ben 320 milioni nelle casse, diventando uno dei successi maggiori dell'epoca.

Lili Taylor in una scena dell'horror L'Evocazione - The Conjuring

Sul portale aggregatore Rotten Tomatoes, The Conjuring ha raccolto l'86% di recensioni positive e il film è velocemente diventato un classico. Visto il successo trascinante, è nato un vero e proprio Conjuring Cinematic Universe, che ha già visto uscire diversi spin-off, ambientati nel mondo di Ed e Lorraine Warren: al momento i titoli sono L'evocazione - The Conjuring, The Conjuring 2 - Il caso Enfield, The Conjuring 3 - Per ordine del diavolo, Annabelle, Annabelle 2: Creation, Annabelle 3, The Nun - La vocazione del male e La Llorona - Le lacrime del male. Nel 2023 arriverà The Nun 2, mentre è stato annunciato ed è in fase di sviluppo creativo The Conjuring 4, che avrà sempre la supervisione di James Wan, ma non la regia.

