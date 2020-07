Lettere di uno sconosciuto: stasera su Rai5 il film con Gong Li in prima visione TV

Stasera su Rai5, alle 21:15, va in onda Lettere di uno sconosciuto, il film di Zhang Yimou presentato a Cannes nel 2014, con un'intensa Gong Li.

Stasera su Rai5 alle 21:15, in prima visione TV, va in onda Lettere di uno sconosciuto, film diretto nel 2014 dal regista cinese Zhang Yimou, con protagonisti Gong Li e Chen Daoming. Il film sarà trasmesso senza interruzioni pubblicitarie e sarà disponibile anche in lingua originale con sottotitoli.

Una storia dolorosa che comincia durante la Rivoluzione Culturale e arriva ai giorni nostri. Siamo nella Cina della seconda metà del Novecento, quando la riforma promossa da Mao è già pienamente effettiva. Lo sanno bene Lu Yanshi e Feng Wanyu, marito e moglie separati dall'intervento della polizia politica, che spedisce l'uomo - un insegnante - nei campi di lavoro.

Quando la Rivoluzione Culturale è ormai agli sgoccioli Lu Yanshi viene liberato e rimandato a casa, ma i traumi di una lunga separazione unito al tradimento vigliacco della figlia della coppia, che a suo tempo consegnò il padre ai suoi carcerieri, hanno compromesso definitivamente la salute mentale della moglie, che non lo riconoscerà mettendolo alla porta.

Estraneo in seno ad una famiglia distrutta, Lu Yanshi è però deciso a far rivivere il loro passato e a risvegliare i ricordi.