Letitia Wright star di Surrounded, nel cast anche Jamie Bell e Michael K. Williams

Letitia Wright, Jamie Bell e Michael K. Williams saranno i protagonisti del film Surrounded, il nuovo progetto che verrà diretto da Anthony Mandler.

Le riprese del lungometraggio, secondo quanto riportato da Deadline, dovrebbero iniziare nel mese di novembre in New Mexico.

Il film sarà il primo titolo prodotto da Blackhand Media, nata dalla partnership tra il regista e produttore Anthony Mandler e Bron Studios.

La sceneggiatura di Surrounded è stata firmata da Andrew Pagana e Justin Thomas.

La storia sarà ambientata cinque anni dopo la Guerra Civile e ha come protagonista la giovane Moses "Mo" Washington, ruolo affidato alla star dei film Marvel Letitia Wright, viaggia con destinazione ovest per reclamare la proprietà di una miniera d'oro che dovrebbe ereditare dal padre. Il mondo che deve affrontare è però pericoloso per una donna di colore non accompagnata e Mo viaggia quindi vestita da uomo, ritrovandosi anche a tenere in ostaggio un pericoloso fuorilegge e dovendo cercare di sopravvivere quando la gang del bandito cerca di liberarlo.

Mandler ha dichiarato: "Non potrei essere più eccitato all'idea che Surrounded sia il primo film nato dalla mia partnership con la Bron di Aaron L. Gilbert e Blackhand Manner. Ho sempre amato il genere western e l'opportunità di raccontare questa storia dal punto di vista di una donna di colore durante il Wild West è un onore".