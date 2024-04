Aisha, Letitia Wright e Josh O'Connor nel trailer del dramma irlandese

Samuel Goldwyn Films ha pubblicato un nuovo trailer di Aisha, il film drammatico irlandese con protagonista Letitia Wright. Scritto e diretto da Frank Berry, Aisha venne presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2022 e distribuito nel Regno Unito nel medesimo anno.

Ora il film è in procinto di arrivare nelle sale americane, e tra i protagonisti spicca anche Josh O'Connor, co-star nel nuovo film di Luca Guadagnino e presente alla première romana di Challengers insieme a Zendaya. Aisha racconta la storia dell'omonima protagonista (Wright), una donna nigeriana che cerca asilo in Irlanda e sviluppa una forte amicizia con con un ex detenuto (O'Connor).

Una rifugiata in Irlanda

La sinossi ufficiale di Aisha, racconta che 'mentre è intrappolata nel sistema di immigrazione della Repubblica d'Irlanda, la rifugiata nigeriana Aisha Osagie, sviluppa un rapporto amichevole molto stretto con un ex carcerato. Un'amicizia che sembra finire quando il visto di Aisha viene messo in pericolo'.

Letitia Wright è principalmente nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie tv Black Mirror e soprattutto per aver partecipato al Marvel Cinematic Universe nel dittico di Black Panther nei panni di Shuri. Grazie al ruolo nel primo film del 2018, Wright ha vinto un Teen Choice Awards e il BAFTA alla miglior stella emergente nel 2019. Dopo aver recitato nella serie Small Axe di Steve McQueen, nel 2023 ha partecipato al film Circondato di Anthony Mandler, al fianco di altre star come Jamie Bell, Jeffrey Donovan e il compianto Michael Kenneth Williams.

La chimera: Josh O'Connor e Alice Rohrwacher sul set

Josh O'Connor ha già una carriera ricca alle spalle e ben due collaborazioni con registi italiani. Dopo esser stato scelto come protagonista nel cast de La chimera di Alice Rohrwacher al fianco di Isabella Rossellini, O'Connor sarà a breve nelle sale con Challengers di Luca Guadagnino, nel quale recita al fianco di Zendaya e Mike Faist. Tutti e tre saranno ospiti di Fabio Fazio domenica sera per essere intervista a Che tempo che fa.