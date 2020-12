Letitia Wright, la star di Black Panther criticata per un video Anti-Vax, si difende

Ha fatto storcere non poco il naso ai suoi follower uno degli ultimi post di Letitia Wright. La star di Black Panther ha infatti recentemente ricondiviso un video Anti-Vax i cui contenuti hanno attirato forti critiche da parte del web. Ecco cosa è successo di preciso, e quale è stata la risposta dell'attrice.

Come riporta Variety, nella giornata di ieri, Wright aveva retwittato un video di 69 minuti proveniente dal canale YouTube "On The Table" nel quale Tomi Arayomi della Light London Church metteva in discussione la legittimità del vaccino anti-COVID, ma non solo: stando quanto si legge nell'articolo, il filmato non era privo di scetticismo nei confronti del cambiamento climatico, accuse nei confronti della Cina per aver diffuso il virus, e anche alcuni commenti di natura transfobica.

Come immaginabile, non sono tardate ad arrivare critiche e commenti di utenti indignati, e in un primo momento la risposta dell'attrice sembrerebbe essere stata la seguente, come si evince da uno dei tweet successivi.

"Se non ti conformi all'opinione popolare, ma ti fai delle domande e pensi con la tua testa... Vieni cancellato" con ogni probabilità riferendosi alla sempre più attuale discussione sulla cancel culture.

In seguito, tuttavia, l'interprete di Shuri nel film Marvel ha commentato ulteriormente la sua scelta di postare il video galeotto.

"Non avevo ferire nessuno, non era quella la mia intenzione. L'unico motivo per cui ho postato il video era per esprimere le mie preoccupazioni in merito ai contenuti del vaccino che ci stiamo iniettando nel corpo. E nient'altro".

Rispondendo poi a chi le consigliava di cercare dei riscontri medici e delle basi scientifiche prima di mettere in tal modo in discussione la validità del vaccino, la Wright ha scritto: "L'ho fatto, e ho anche visto i loro video che sono stati rimossi e cancellati. E quelli di dottori e medici" e ancora "Ho anche chiesto a dottori qualificati i cui articoli e video sono stati rimossi. Sono ancora in errore a farmi delle domande al riguardo?".

Intanto, anche il collega del Marvel Cinematic Universe Don Cheadle si è unito al dibattito dopo che il video è diventato virale, e mentre sembra essere decisamente contrario a ciò che viene detto nel filmato, ha comunque voluto spezzare una lancia in favore della collega.

"Gesù... Ho appena dato un'occhiata al video. Quanta spazzatura. Ogni volta che mi fermavo ad ascoltare, tutto quello che [Arayomi] diceva sembrava completamente assurdo e fuori di testa. Non difenderei nessuno che posta qualcosa del genere" ammette "Ma comunque non condannerei [Letitia] senza possibilità di appello. Per il resto è un discorso che andrebbe affrontato al di fuori di Twitter. Non ne avevo idea".