Letitia Wright sul futuro di Shuri nel MCU: "C'è molto in arrivo"

Letitia Wright ha parlato del suo futuro nel MCU sostenendo che vorrebbe continuare la storia di Shuri e ricordando che ci sono molti progetti in arrivo sul grande e piccolo schermo in cui potrebbe essere coinvolta.

L'attrice era ospite della trasmissione The View quando le è sato chiesto se il suo personaggio farà una nuova apparizione nell'universo tratto dai fumetti.

Il possibile ritorno di Shuri

L'interprete dell'eroina nei film, come prevedibile, non ha potuto confermare o smentire in modo chiaro se ci sarà un suo coinvolgimento nei prossimi progetti dei Marvel Studios. Letitia Wright ha semplicemente dichiarato: "Cosa posso dire... Mi piacerebbe continuare con Shuri. Lei è uno dei miei personaggi preferiti, è onestamente una tale benedizione. Non sto scherzando. Sono così grata per lei".

La giovane star non ha nemmeno smentito la possibilità che venga realizzato un terzo film di Black Panther, limitandosi a sottolineare: "C'è molto in arrivo".

Quando potremmo rivedere Letitia nel MCU

Shuri ha debuttato nel MCU nel 2018 in occasione del film Black Panther, diretto da Ryan Coogler, per poi apparire in Avengers: Infinity War e nel successivo Endgame. Dopo la morte di Chadwick Boseman, Letitia è stata protagonista di Black Panther: Wakanda Forever, mostrando la principessa mentre raccoglie l'eredità del fratello.

Il personaggio potrebbe quindi forse ritornare in scena in occasione di Avengers 5, che debutterà nel maggio 2026 nelle sale, o in Avengers: Secret Wars che sarà distribuito dal 7 maggio 2027.

Per ora non c'è tuttavia alcuna notizia riguardante i personaggi che verranno coinvolti nei due film che mostreranno un nuovo team di supereroi unire le forze, considerando l'uscita di scena di presenza iconiche come Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr, o la Vedova Nera di Scarlett Johansson.