L'estate nei tuoi occhi 2: il trailer dei nuovi episodi della serie Prime Video

Prime Video ha condiviso il trailer della stagione 2 della serie L'estate nei tuoi occhi, in arrivo in streaming il 14 luglio.

L'estate nei tuoi occhi ritornerà con gli episodi della stagione 2 il 14 luglio sugli schermi di Prime Video e il trailer mostra nuove anticipazioni sulle puntate inedite.

Nel video si vede Belly mentre affronta nuovi amori, amicizie e problemi di vario tipo.

I nuovi problemi dei protagonisti

La sinossi della seconda stagione della serie L'estate nei tuoi occhi anticipa che la protagonista Belly (Lola Tung) ritorna a Cousins Beach, ma l'estate potrebbe essere molto diversa da come spera con Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Calasegno) che lottano per il loro cuore, mentre Susannah deve rifare i conti con il cancro. Quando un inaspettato visitatore minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly deve riunire la gang per unire le forze e decidere una volta per tutte chi ama.

Il cast

Basata sulla trilogia di best-seller firmata da Jenny Han, la prima stagione della serie ha conquistato il titolo di show N.1 su Prime Video nel primo weekend di uscita. Nel cast dello show figurano Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, e Rain Spencer, le guest star David Iacono, Elsie Fisher, Jackie Chung e Rachel Blanchard con Kyra Sedgwick che si unisce alla seconda stagione in un ruolo ricorrente.

Al timone della seconda stagione di L'estate nei tuoi occhi troviamo le showrunner Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt e Gabrielle Stanton sono anche executive producers, insieme a Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.