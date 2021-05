L'estate in cui imparammo a volare 2: Netflix annuncia il ritorno della serie con una seconda stagione

L'estate in cui imparammo a volare 2 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Netflix che ha annunciato il rinnovo d ella serie con star Katherine Heigl e Sarah Chalke.

Le due star hanno condiviso la notizia con i fan con un video in cui rispondono ad alcune domande e curiosità sul progetto.

La serie L'estate in cui imparammo a volare si basa sul romanzo scritto da Kristin Hannah e racconta la storia delle migliori amiche Tully e Kate, interpretate da Katherine Heigl e Sarah Chalke, che si incontrano per la prima volta quando hanno quattordici anni.

Tully è una ragazza estroversa e coraggiosa, mentre Kate è timida e timorosa, una persona che non viene quasi mai notata. Una tragedia le fa avvicinare e il loro legame dura per tutta la vita, affrontando insieme 30 anni di alti e bassi, gioie e dolori. Il loro legame dovrà però affrontare un test davvero difficile da superare.

La serie è stata creata da Maggie Friedman, coinvolta anche come produttrice esecutiva e showrunner. Katherine Heigl fa inoltre parte del team della produzione.