L'Esorcista, David Gordon Green anticipa: "L'inizio delle riprese è vicino"

L'Esorcista tornerà presto nelle sale grazie a un reboot firmato da David Gordon Green, che dopo la saga di Halloween passerà a un altro caposaldo del cinema horror. Il regista ha infatti recentemente annunciato l'imminente inizio delle riprese del film prodotto da Universal e Blumhouse.

Nel corso della presentazione di Halloween Ends, suo ultimo film, Variety ha avuto modo di parlare con David Gordon Green, andando a chiedere informazioni proprio sul progetto con L'Esorcista, e queste sono state le sue parole in merito: "Iniziamo tra un paio di settimane, pronti a rimboccarci le maniche e a tuffarci nel prossimo grande franchise. Abbiamo un cast straordinario che si riunisce e sceneggiature di cui siamo tutti entusiasti", riferendosi alla produzione.

Nope, Halloween Ends e David Bowie: ecco il listino Universal Pictures 2022

Sempre nella stessa intervista riportata anche da Comicbook, il regista, parlando di quello che significa per lui poter lavorare a un titolo come L'Esorcista, ha rivelato che: "Sono onorato di entrare in qualcosa di così prezioso nella storia del cinema. Specialmente sapendo che c'è una fanbase che è curiosa, consapevole, vigile, potenzialmente preoccupata di vedere cosa stiamo facendo. Mi piace il fatto che la gente dica, 'È stressante?' No, è eccitante perché ho passato così tanto tempo della mia vita a fare film, ti ritrovi semplicemente a chiedere al pubblico di sintonizzarsi, o vedere cosa sta succedendo, o acquistare i biglietti per il film. Tramite le pellicole ho storie da raccontare, ho un'immaginazione da esprimere e il modo in cui posso farlo all'interno di queste storie è un'opportunità incredibile".

Linda Blair in una scena di L'esorcista

In base a quanto dichiarato dalla Universal, la nuova trilogia de L'Esorcista dovrebbe debuttare con il suo primo capitolo il 13 ottobre 2023, con Ellen Burstyn che ritrova il suo ruolo di allora nel nuovo progetto, e rivelando, inoltre, che alcune delle sue scene sono già state girate.