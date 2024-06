L'Esorcismo - Ultimo Atto, il regista: "Non avevo idea che Russell Crowe fosse già in L'Esorcista del Papa"

Il regista dell'ultimo film horror non aveva idea che Crowe avesse appena finito di interpretare un ruolo simile in un altra pellicola

Joshua John Miller e M.A. Fortin sono tornati con il loro ultimo film, L'Esorcismo - Ultimo Atto. Il duo ha arruolato il premio Oscar Russell Crowe per interpretare Anthony Miller, ma non aveva idea che l'attore avesse appena terminato un film chiamato L'Esorcista del Papa.

Nel film più recente, Crowe è un attore tormentato che inizia a perdere la testa mentre è sul set di un film horror. Con un passato di dipendenza, la figlia Lee (Ryan Simpkins) inizia a chiedersi se stia ricadendo nelle vecchie abitudini o se ci sia qualcosa di più sinistro in gioco.

Come accennato, Crowe è stato il protagonista dell'horror soprannaturale del 2023 L'Esorcista del Papa, ma Miller e Fortin hanno svelato in una recente intervista che non erano a conoscenza del fatto che stesse già lavorando a un altro progetto horror. Lo stesso Miller ha spiegato perché inizialmente "non era contento" della cosa.

L'esorcismo - Ultimo atto: un primo piano di Russell Crowe

"La gente pensa che i due film con Russell Crowe siano collegati"

"No [non sapevo fosse in quel film], e inizialmente non ne ero felice. Ma ora, stranamente, sta aiutando L'Esorcismo - Ultimo Atto negli incassi perché la gente pensa che magari siano collegati. La confusione? Questo è un altro discorso", ha dichiarato Miller. "Ma penso che ci sia qualcosa di veramente fantastico nel dire: 'Oh, c'è un film che è letteralmente un film di genere e ora c'è il making of di un film sull'esorcista?'. Penso sia un oggetto di conversazione molto interessante".

Miller ha proseguito: "All'inizio ero davvero incazzato ma poi ho pensato: 'Chi se ne frega? Il nostro film è molto diverso. Puoi solo concentrarti sul processo e fare il meglio che puoi. È l'unica cosa che conta, concentrarsi sul tentativo di migliorarlo il più possibile. Come ho detto, ora guardo il film e penso: 'Voglio fare altre 30 cose'. Tra un anno, mi sentirò allo stesso modo ma al momento stiamo cercando di goderci questo momento".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di L'Esorcismo - Ultimo Atto e la quella di L'Esorcista del Papa, per cui sono già iniziate delle discussioni sul sequel.