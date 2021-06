L'esorciccio: Ciccio Ingrassia e la frecciata a Franco Franchi nel film

Ciccio Ingrassia lancia una frecciata all'ex compagno Franco Franchi, col quale all'epoca non correva buon sangue, durante una scena de L'esorciccio, un film italiano del 1975, parodia del famoso L'esorcista, diretto e interpretato dallo stesso Ingrassia.

Nella scena in questione uno strano personaggio chiede udienza all'Esorciccio proponendosi di fare delle imitazioni, ed esegue proprio quella di Franchi: al che l'Esorciccio reagisce scaraventandolo fuori dalla finestra. Ingrassia avrebbe voluto fare ancora una volta il regista con Franco nel sequel de L'Esorciccio, L'Esorciccio contro King Kong, ma la proposta fu talmente stravolta che dovette rinunciarvi.

L'amicizia tra Franco e Ciccio non fu stabile per molti anni: ci furono svariati litigi tra i due, anche in diretta televisiva. In genere Ciccio accusava Franco di megalomania, mentre quest'ultimo rimproverava al compagno una certa arroganza; il peggior momento di crisi fra i due arrivò tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta.

Il muro che si era creato tra i due comici si sgretolò nel 1980 quando Ciccio si scusò pubblicamente a Domenica in e la riconciliazione ufficiale avvenne in diretta televisiva, grazie all'intervento di Pippo Baudo. Il duo ormai riunito, in seguito, ottenne il plauso del pubblico e della critica per il film Kaos, diretto nel 1984 dai fratelli Paolo e Vittorio Taviani.