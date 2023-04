L'Eredità-Viva la Rai in prima serata, stasera 29 aprile, su RAI 1: anticipazioni ed ospiti dello speciale

Stasera 29 aprile in prima serata Rai 1 propone L'Eredità- Viva la Rai: ecco gli ospiti e le anticipazioni dello speciale con Flavio Insinna

Stasera, 29 aprile, in prima serata, Rai 1 presenta un nuovo appuntamento del celebre game show L'Eredità, intitolato L'Eredità - Viva la Rai. Al timone della serata ci sarà Flavio Insinna, il conduttore torna nel prime time del sabato della rete ammiraglia Rai dopo aver partecipato nelle scorse settimane a Il Cantante Mascherato in qualità di investigatore.

Dal bianco e nero fino alla grande fiction dei giorni nostri: è dedicata alla storia della Rai la puntata speciale de L'Eredità - Viva La Rai di stasera. Il programma ripercorrerà la lunga storia del servizio pubblico, con i suoi protagonisti e attraverso le tappe significative di un percorso che ha lasciato la sua impronta nel mondo del costume e dello spettacolo italiano.

Protagonisti - anche in questa occasione - sei concorrenti speciali: Al bano, Gigi D'Alessio, Nunzia De Girolamo, Claudia Gerini, le coppie Tullio Solenghi/Massimo Lopez, Pierpaolo Spollon/Matilde Gioli, che giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale. L'eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza.

I super ospiti Al Bano e Luca Argentero, inoltre, sarano alle prese con la storica scossa. Non mancheranno, poi, sorprese e colpi di scena che andranno a unirsi agli ingredienti che - come l'immancabile Ghigliottina - contribuiscono quotidianamente a rendere il programma un appuntamento fisso per tanti italiani.

La puntata speciale di L'Eredità intitolata L'Eredità - Viva la Rai sarà trasmessa in diretta su Rai1 subito dopo dopo Affari tuoi, e gli spettatori potranno seguirla anche in streaming diretto su RaiPlay.