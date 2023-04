L’Eredità: chi è Giacomo Candoni il nuovo campione del programma di Rai 1

Giacomo Candoni è l'ultimo campione in ordine di tempo ad aver indovinato la parola della ghigliottina a L'Eredità, il programma in onda nel preserale di Rai 1. Il ragazzo di Vicenza, 20 anni, nella puntata andata in onda il 19 aprile, ha indovinato la parola nascosta portandosi a casa, fino ad oggi, 188.750 euro. Scopriamo chi è la nuova star del gioco.

Da ormai quasi trenta giorni, nell'ambito del game show trasmesso su Rai 1 e presentato da Flavio Insinna, il giovane e talentuoso Giacomo Candoni, originario di Vicenza, sta catturando l'attenzione del pubblico e del conduttore stesso grazie alla sua naturalezza e alla sua capacità di relazionarsi con gli interlocutori. Fin dal suo debutto, avvenuto lo scorso 21 marzo, si è presentato come uno dei protagonisti dello show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Banijay Italia, Giacomo ha dimostrato di avere un autentico talento che lo ha reso un elemento fondamentale dello spettacolo.

Da allora si è seduto al tavolo della ghigliottina 16 volte, riuscendo ad indovinare la parola per ben 4 volte. Ieri sera ha fatto centro con MOBILE vincendo 42.500 euro. Grazie alle sue vittorie Giacomo ha così accumulato 188.750 euro.

Giacomo Candoni è di Vicenza ha 20 anni, diplomato al liceo linguistico, sta studiando lettere moderne a Padova. Il suo sogno è quello di diventare un giornalista sportivo. È single, la sua famiglia è composta da papà Federico, mamma Francesca e due fratelli minori: Tommaso ed Elena.

Nonostante sia un arbitro di calcio di seconda categoria con giocatori molto più grandi, trova ancora il tempo di dare il suo contributo alla comunità. Giacomo Candoni trascorre parte del suo tempo libero camminando sui sentieri delle montagne vicentine. È sempre pronto a catturare i momenti della vita con la sua macchina fotografica, proprio come cattura la gioia e la gratitudine delle persone che aiuta alla mensa dei poveri. E, se non bastasse, il nuovo campione è anche donatore di sangue.