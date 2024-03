L'Eredità - Serata Sanremo stasera su Rai 1: concorrenti Vip, ospiti, anticipazioni della puntata del 16 marzo

Stasera 16 marzo su Rai 1 va in onda L'Eredità - Serata Sanremo, una puntata speciale del game show condotto da Marco Liorni che va in onda nella fascia preserale della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Questa sera viene trasmesso il primo dei due appuntamenti speciali: ospiti e concorrenti Vip.

L'eredità - Speciale Sanremo

Come per Rischiatutto 70, andato in onda nei due sabati precedenti, anche L'Eredità - Serata Sanremo rientra nei festeggiamenti per il 70esimo anniversario dell'inizio delle trasmissioni della televisione italiana. La puntata sarà l'occasione per celebrare i successi della manifestazione canora che da 74 anni raccoglie davanti al piccolo schermo tutta la famiglia

Concorrenti e ospiti del 16 marzo

I concorrenti Vip della prima serata de L'eredità - Speciale Sanremo sono: Max Giusti, Elisabetta Gregoraci, Marisa Laurito, Enrico Ruggeri, Anna Tatangelo, Beppe Vessicchio.

I sei protagonisti si sfideranno per conquistare il montepremi finale e vincere la sfida finale della Ghigliottina. L'eventuale vincita sarà, infatti, interamente devoluta in beneficenza ad AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

L'ospite della prima serata è il cantante Massimo Ranieri che ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo vincendo nel 1998 con la canzone Perdere l'amore. Nel 2022, con il brano Lettera di là dal mare, ha vinto il Premio della Critica.

Oltre al cantante partenopeo, in studio anche Loretta Goggi che ha partecipato al Festival di Sanremo 1981 con Maledetta primavera, brano classificatosi al secondo posto.

Dove vedere L'eredità - Speciale Sanremo

L'eredità - Speciale Sanremo andrà in onda per due sabati consecutivi su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.