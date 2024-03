L'Eredità - Viva la Rai stasera su Rai 1: concorrenti Vip, ospiti, anticipazioni della puntata del 23 marzo

Stasera va in onda il secondo appuntamento dello speciale L'Eredità: ecco i concorrenti Vip che si affronteranno nel game show di Rai 1

Stasera 23 marzo su Rai 1 va in onda L'Eredità, una puntata speciale del game show condotto da Marco Liorni trasmesso nella fascia preserale della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Viva la Rai è il titolo del secondo ed ultimo appuntamento: ospiti e concorrenti Vip.

L'eredità - Speciale Viva la Rai

Lo speciale L'Eredità - Viva la Rai rientra nei festeggiamenti per il 70esimo anniversario dell'inizio delle trasmissioni della televisione italiana. La puntata sarà l'occasione per celebrare i 70 anni della tv di stato, i suoi protagonisti e ripercorrere le tappe salienti di un percorso che ha fatto la storia del costume e dello spettacolo italiano.

Concorrenti e ospiti del 23 marzo

I concorrenti Vip del secondo appuntamento: Giacomo Giorgio di Mare Fuori e Doc - Nelle tue mani, la conduttrice Elisa Isoardi, il conduttore e autore televisivo Giancarlo Magalli, il giornalista e conduttore Gigi Marzullo, la conduttrice Paola Perego, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal e l'attore e conduttore Max Tortora.

I sei protagonisti si sfideranno per conquistare il montepremi finale e vincere la sfida finale della Ghigliottina. L'eventuale vincita sarà, infatti, interamente devoluta in beneficenza ai Salesiani per il Sociale.

I protagonisti della scossa sono Raul Bova, Giancarlo Magalli e Gigi Marzullo, e non mancheranno le sorprese e i colpi di scena, tra i quali la performance canora di Bianca Guaccero. Infine, ospite d'eccezione della serata, Topo Gigio in una sorprendente versione animata.

Dove vedere L'eredità - Speciale Viva la Rai

L'eredità - Speciale Viva la Rai andrà in onda stasera 23 marzo su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.