L’Eredità: un veterano lascia, la parola della Ghigliottina nella puntata del 28 aprile 2025

La puntata del 28 aprile 2025 de L'Eredità ha inizio con il saluto del conduttore Marco Liorni alla campionessa Biancamaria. Si passa poi alla presentazione degli sfidanti, il primo è Massimo di Pistoia, un pensionato, ex bancario. La seconda è Veronica della provincia di Salerno, mamma a tempo pieno. Facciamo la conoscenza anche di Raul, è di Roma e vive a Milano, studia ingegneria. Infine, altra debuttante è Daniela di Napoli, studia ingegneria aerospaziale e si occupa di recensioni di libri sui social network.

Puntata del 28 aprile 2025 de L'Eredità: ha inizio il gioco

Inizia il primo gioco, si tratta del C'è o non c'è, e vanno a rischio eliminazione Veronica, Raul e Daniela. La campionessa Biancamaria manda in sfida Daniela e Raul, il quale riesce a battere l'avversaria. Assistiamo al gioco del Chi come cosa, durante il quale Biancamaria va in rosso e deve guadagnarsi la permanenza. Decide di sfidare Raul che, alla sua seconda sfida, deve abbandonare il gioco. Le Professoresse Greta e Linda portano le date e si gioca con le seguenti: 1955, 1970, 1993, 2012. Veronica affronta una sfida con Giovanni ed è il veterano a lasciare il programma alla sua decima puntata.

È il momento de La Scossa con la professoressa Linda e l'argomento è l'essere umano del 3000 e le sue caratteristiche fisiche, stabilite sulla base di una ricostruzione. A prendere La Scossa è il debuttante Massimo, che sceglie di sfidare la campionessa. Parte quindi una sfida ai 60 secondi, terminata con la vittoria di Biancamaria.

Dal Triello alla Ghigliottina: ecco gli indizi e la parola vincente

Al Triello giocano Antonio, Veronica e Biancamaria. Antonio e Biancamaria vanno ai 100 secondi, mentre Veronica si conferma per la puntata successiva. Al tavolo della Ghigliottina torna Biancamaria per la seconda sera consecutiva. Il montepremi ha un valore di 180.000 euro, poi sceso a 5.625 euro. Questi gli indizi:

Molare

Settore

Anello

Shrek

Riccardo

La campionessa Biancamaria scrive "re", ma la parola vincente è "terzo".