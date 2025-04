L'Eredità: la Ghigliottina di domenica 27 aprile e quella parola sbagliata "per colpa" di Tom Cruise

Arrivano le 18.40 e, come ogni giorno, anche domenica 27 aprile va in onda una puntata de L'Eredità. Il game show si apre con il saluto del padrone di casa Marco Liorni al campione Antonio. Il conduttore introduce poi i debuttanti, tra cui Gabriele della provincia di Ravenna, insegnante di matematica. Altra debuttante è Martina della provincia di Ferrara, vive in provincia di Avellino, dove si è trasferita per amore. Conosciamo anche Maria Francesca, avvocato della provincia di Roma, e Giacomo della provincia di Firenze, ex agente di commercio, con la passione per il canto.

Il gioco entra nel vivo a L'Eredità

Si parte con il primo gioco, il C'è o non c'è. I concorrenti a fare due errori sono Giovanni e i debuttanti Maria Vittoria e Giacomo. Il campione Antonio sceglie di mandare in sfida i due debuttanti. Il primo a lasciare il gioco è Giacomo. Si va avanti con il Chi come cosa e vediamo andare in sfida Antonio e Martina, la quale non riesce a battere il campione. Si gioca quindi con le date annunciate dalle professoresse Greta e Linda, e sono: 1966, 1978, 1989, 2000. La prossima sfida vede confrontarsi Maria Vittoria, alla sua seconda sfida, e Gabriele, il quale riesce a proseguire la puntata.

Nel gioco de La Scossa, la Professoressa Greta ci parla dei luoghi di interesse più fotografati, secondo uno studio americano. Il luogo più fotografato al mondo, subito dopo la Torre Eiffel, è Trafalgar Square a Londra. È Giovanni a prendere La Scossa e decide di sfidare il debuttante Gabriele. Questa sfida dura 60 secondi e si conclude con la vittoria di Giovanni.

La parola della Ghigliottina della puntata del 27 aprile 2025 de L'Eredità

La puntata del 27 aprile 2025 prosegue con il Triello, che vede come protagonisti Biancamaria, Antonio e Giovanni, gli stessi triellanti della puntata precedente. Ai 100 secondi troviamo Biancamaria e Giovanni. A vincere la puntata è Biancamaria, che va al tavolo della Ghigliottina per un montepremi da 180.000 euro, che si dimezza a 45.000 euro. Quali sono le parole indizio? Eccole:

Amore

Esplosivo

Abito

Garibaldi

Tom Cruise

Biancamaria, che ammette di non essere una fan dell'attore americano, sceglie "militare", ma la parola corretta è "cocktail", esattamente come il film del 1988 diretto da Roger Donaldson, con protagonisti proprio Tom Cruise, Bryan Brown e Elisabeth Shue.