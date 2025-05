L'Eredità, questa sera speciale in prima serata con Irene Grandi, Luca Argentero e le coppie vip

Marco Liorni porta L'Eredità in prima serata per un appuntamento speciale del game show di Rai 1. Ecco chi saranno i concorrenti vip e gli ospiti della puntata.

Puntata speciale de L'Eredità questa sera in prima serata su Rai 1. Titolo di questo appuntamento in onda dalle 21.30, Tutti in viaggio.

Il game show infatti, ispirato dalla bella stagione, dedicherà la serata al tema del viaggio e al desiderio di partire. Ma scopriamo meglio cosa succederà e quali saranno gli ospiti che prenderanno parte al gioco.

Le coppie vip che parteciperanno

Fabio Balsamo e Ciro Priello

Al game show condotto da Marco Liorni parteciperanno sei coppie vip: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba Parietti e Francesco Oppini.

Le coppie si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza a Emergenza Sorrisi Ets.

Dopo una serie di prove, la sfida culminerà nel classico Triello, che sancirà il concorrente destinato a cimentarsi con la Ghigliottina, la prova più attesa del programma.

Gli ospiti

Luca Argentero

A giocare con Marco Liorni, ci saranno anche altri protagonisti molto amati dal pubblico.Luca Argentero e Alessandro Costacurta ad esempio, si confronteranno con la Scossa. E ovviamente, se si parla di Scossa, non possono che esserci le amatissime Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. Nel corso della serata, non mancheranno poi momenti di intrattenimento: ospite speciale, Irene Grandi.

Il format

Marco Liorni a L'Eredità

L'Eredità è un programma prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Il gioco continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del preserale di Rai 1, confermandosi un appuntamento imprescindibile per il pubblico televisivo, grazie al suo perfetto equilibrio tra cultura, gioco e spettacolo.

L'appuntamento di questa sera, con lo spostamento in prima serata, ne sancisce ulteriormente il successo.

Ideato da Amadeus e Stefano Santucci basandosi sul format argentino El legado, è il quiz più longevo della Rai.