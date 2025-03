L'Eredità, puntata speciale Viva l'amore stasera su Rai 1: gli ospiti e le anticipazioni

Secondo appuntamento, stasera su Rai 1 alle 21:30, con gli speciali de L'Eredità. La puntata in onda nella prima serata di questo sabato 15 marzo si intitola Viva l'amore, sarà condotta come sempre da Marco Liorni e vedrà impegnate nel game show sei coppie Vip legate da un sodalizio artistico e/o sentimentale.

L'Eredità: ospiti, concorrenti e anticipazioni di sabato 15 marzo

Marco Liorni a L'Eredità

Non soltanto le sei coppie di concorrenti, ma anche tanti ospiti a sorpresa e, immancabili, le due Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani, che accompagnano ogni giorno Marco Liorni e il pubblico de L'Eredità.

A sfidarsi ci saranno invece:

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Eleonora Erra e Attilio Russo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Daniela Ferolla ed Eleonora Daniele

Saranno loro a sfidarsi per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets. Dopo una serie di prove emozionanti, la competizione raggiungerà il suo culmine con il Triello, da cui emergerà il vincitore della puntata, pronto ad affrontare l'iconica Ghigliottina, il momento più atteso del programma.

Durante la serata non mancheranno musica e colpi di scena, tra cui una scossa speciale con Edoardo Leo e Pilar Fogliati, protagonisti e campioni assoluti al botteghino italiano con FolleMente, l'ultimo film di Paolo Genovese.

L'Eredità - Viva l'amore sarà naturalmente visibile anche in streaming, gratuitamente, su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand a partire da domenica 16 marzo.