L’Eredità: la parola della Ghigliottina, cos’è successo nella puntata del 7 aprile 2025

L'Eredità va in onda come di consueto a partire dalle 18.45 circa. All'inizio della puntata di lunedì 7 aprile 2025, Marco Liorni saluta il campione Gabriele. È il momento il presentare gli sfidanti, la prima è Giorgia, parrucchiera di Mantova. Poi conosciamo Davide, che studia Medicina ed è stato premiato come musicista perché suonava in una rock band. Altro debuttante è Enrico, ingegnere dei Vigili del Fuoco, è di Napoli, ma si è trasferito a Brescia per amore. Infine, gioca Arianna della provincia di Padova, studentessa in Lettere, che sogna di diventare un'insegnante.

Davide, Arianna e Giorgia sono i primi candidati alla sfida dopo il primo gioco C'è o non c'è. Il campione Gabriele decide di mandare in sfida Arianna e Davide perché sono stati i primi a fare il doppio errore. È Arianna a perdere e a dover lasciare il programma. Si prosegue con il Chi, come, cosa e vediamo Davide andare in sfida anche con Letizia, la quale riesce a difendersi. La sfida successiva vede come protagonista Francesco, al suo secondo errore, che sceglie di misurarsi con Giorgia.

Il riassunto della puntata del 7 aprile 2025 de L'Eredità

Dopo aver salutato Giorgia, si gioca con La Scossa sul tema delle onomatopee nelle canzoni. Letizia prende La Scossa e deve giocarsi la permanenza e l'ingresso al Triello. Ma è il debuttante Enrico a vincere la sfida. Il Triello è tutto al maschile, ed è composto dal campione Gabriele, da Francesco, alla sua seconda puntata, e dal debuttante Enrico. Il debuttante affronta una sfida ai 30 secondi contro Francesco, avendo entrambi il montepremi pari a 0.

Gabriele ed Enrico vanno ai 100 secondi, ed è Gabriele ad andare alla Ghigliottina per la dodicesima volta. Il montepremi ha il massimo valore, ovvero 200.000 euro. Dopo un dimezzamento, scende a 100.000 euro. Scopriamo le parole indizio:

Popolo

Solo

Sale

Aspettare

Fisico

Gabriele sceglie di scrivere "luogo", mentre la parola vincente è "minuto".