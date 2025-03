L'Eredità: la parola della Ghigliottina, il riassunto della puntata del 17 marzo 2025

Una nuova settimana è iniziata, e abbiamo avuto modo di vedere la puntata de L'Eredità di lunedì 17 marzo, che è andata in onda alle 18.40 su Rai 1. Il conduttore Marco Liorni ha salutato la nuova campionessa Ilaria e ha presentato gli sfidanti.

Facciamo la conoscenza di Luigi di Ravenna, quadro direttivo, super informato su tutto ciò che riguarda Mina. In questa puntata gioca anche Chiara di Brescia, insegnante di Scienze Motorie e osteopata. Altro debuttante è Gabriele della provincia di Massa-Carrara, impiegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). E poi, c'è Silvia di Venezia, lavora come impiegata e prepara biscotti e altri dolci.

Durante il C'è o non c'è, vanno in rosso Sophia, Silvia e Luigi. La campionessa decide di mandare in sfida Sophia e Luigi, perché è un'appassionata delle sfide di Sophia. Altro gioco, quello del Chi, come, cosa, porta alla sfida tra la debuttante Chiara e Giulia, la chef alla sua sesta sera nel programma. È proprio quest'ultima a dover lasciare la gara. La sfida successiva vede scontrarsi il debuttante Gabriele e la campionessa Ilaria, la quale perde e deve cedere il suo montepremi.

Il Triello e la Ghigliottina della puntata del 17 marzo de L'eredità

Il gioco dei Paroloni termina con la sfida tra Chiara e Silvia, che lascia il programma con grande rammarico, dopo aver raccontato di guardarlo da spettatrice da diversi anni. Gabriele e Sophia superano il Triello con successo, riuscendo ad arrivare ai 100 secondi. Sophia vince la puntata e va al tavolo della Ghigliottina per un montepremi di 170.000 euro. Dimezza 4 volte su 5, per questo il montepremi scende a 10.625 euro. Questi i 5 indizi (in grassetto quelli corretti):

Porto - Posto

Seconda - Serata

Tacco - Attacco

Infelice - Contento

Spartito - Sparito

Sophia scrive "Scelta", ma la parola della ghigliottina è "Battuta".