L’Eredità: la parola della Ghigliottina, quanto ha vinto il campione nella puntata del 20 marzo 2025

Una nuova puntata de L'Eredità è andata in onda giovedì 20 marzo alle 18.40 su Rai 1. Marco Liorni, presentatore del game show, ha salutato il campione Gabriele della provincia di Massa-Carrara, impiegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Tra gli sfidanti, gioca Bianca, cameriera della provincia di Arezzo. E poi, Filippo di Treviso, studente di Scienze Motorie. Un altro sfidante della puntata è Alessio, Energy Manager di Grosseto. Infine, una nuova concorrente è Asia della provincia di Macerata, studentessa in Scienze della Formazione Primaria.

Inizia il primo gioco, il C'è o non c'è, che conduce alla sfida tra Alessio e Francesca. È il campione a scegliere chi mandare in sfida, e Alessio lascia il programma. Al secondo gioco, il Chi, come, cosa, partecipa anche il campione. Il debuttante Filippo va in rosso e decide di sfidare Sophia, la quale riesce a vincere la sfida. Anche Bianca, che fa il secondo errore nel gioco delle date, sfida Sophia. Dopo aver salutato Bianca, vanno ai Paroloni Gabriele, Sophia, Francesca e Asia.

Il campione Gabriele riesce a vincere il montepremi a L'Eredità: ecco qual era la parola da scoprire

Dopo essersi cimentate nei Paroloni, Sophia e Asia vanno in sfida per aggiudicarsi il Triello e l'accesso alla puntata del 21 marzo. A differenza delle altre sfide da 45 secondi, quella che porta al Triello dura 60 secondi. È la terza sfida della puntata per la veterana nonché ex campionessa Sophia, e Marco Liorni lo sottolinea, perché si tratta di un evento che non era mai successo a L'Eredità.

Sophia e Gabriele si sfidano ai 100 secondi, mentre Francesca torna nella puntata successiva. È ancora una volta Gabriele a sedersi al tavolo della Ghigliottina per un montepremi del valore di 150.000 euro. Vediamo di seguito quali sono i 5 indizi (in grassetto le parole corrette):

Piano - Bar

Beni - Materiali

Brutto - Brutta

Biologia - Anatomia

Impero - Sole

Gabriele ha dimezzato una sola volta e il montepremi è sceso a 75.000 euro. È proprio questa la somma che il campione riesce a vincere, scrivendo la parola "Caduta".