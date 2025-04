L'Eredità: la parola della Ghigliottina e la Scossa della puntata dell’8 aprile 2025

La puntata dell'8 aprile 2025 de L'Eredità è stata ricca di sfide e di strategie di gioco messe in atto da parte dei concorrenti. Il conduttore Marco Liorni ha presentato il campione Gabriele alla sua 23esima puntata. La prima debuttante è Lara della provincia di Catania, una casalinga piena di interessi. Gioca anche Kevin dalla provincia di Verona, è un perito meccanico che si occupa di organizzare varie attività per i ragazzi del suo paese. E ancora, conosciamo Giulia dalla provincia di Bari, vive a Milano, è un'infermiera e ostetrica, ha due gatti. Un altro debuttante è Marco della provincia di Genova, optometrista e grande appassionato di musica anni '80 e '90.

Si gioca al C'è o non c'è e vanno in rosso tre concorrenti: Kevin, Enrico e Francesco. Questi ultimi, triellanti della puntata precedente, vengono scelti da Gabriele per sfidarsi. A lasciare subito il gioco è Francesco, che cede il montepremi ad Enrico. Si va avanti con il Chi, come, cosa e si scoprono le curiosità dal mondo. Kevin va nuovamente in rosso e punta il dito verso Lara, la quale non riesce a superare la sfida. Arrivano le Professoresse Linda e Greta e si gioca con le date, in particolare: 1966, 1979, 1990 e 2003. Marco è a rischio eliminazione e vince la sfida contro Kevin.

Il tema scelto per La Scossa e la Ghigliottina della puntata dell'8 aprile de L'Eredità

È il momento de La Scossa con la Professoressa Linda e l'argomento riguarda i bambini nati nel 2024. Nello specifico, per evitare La Scossa, non bisogna dire il nome del figlio o della figlia di Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale di calcio italiana. A prendere La Scossa è Marco, che vince ancora la sfida, questa volta con Giulia.

Al Triello vanno Gabriele, Enrico e Marco, mentre ai 100 secondi ci sono Gabriele ed Enrico. A sedersi al tavolo della Ghigliottina per la prima volta è Enrico con un montepremi da 200.000 euro, che rimane invariato fino alla fine. Ecco gli indizi:

Mal

Nave

Piatto

Napoli

Vacca

La scelta di Enrico cade sulla parola "mare", invece quella vincente è "ventre".