L'Eredità: la parola della Ghigliottina, cosa è successo nella puntata del 25 aprile 2025

Nella puntata del 25 aprile 2025 de L'Eredità, il conduttore Marco Liorni saluta il campione Giovanni e presenta i nuovi concorrenti. Come debuttante, gioca Ornella di Napoli, vive a Roma e lavora in banca. Conosciamo anche Andrea della provincia di Milano, è un ingegnere e scrittore di gialli. E poi, Antonio A. della provincia di Salerno, è un insegnante di inglese. Altra debuttante è Giulia della provincia di Terni, titolare di una scuola di danza.

Parte il gioco del C'è o non c'è, e i tre concorrenti che vanno in rosso sono Ornella, Andrea ed Emanuela. Questi ultimi si sfidano, a sceglierlo è il campione Giovanni. È Andrea a dover lasciare il programma e il montepremi. Il secondo gioco è il Chi come cosa, con al centro le curiosità da varie località nel mondo. Antonio A. va a rischio eliminazione e sceglie di sfidare Antonio perché vuole una sfida avvincente. Antonio batte il debuttante e si prosegue con il gioco delle date.

Come prosegue la puntata del 25 aprile 2025 de L'Eredità

Le Professoresse Linda e Greta elencano le date: 1972, 1985, 1995, 2010. Antonio fa il secondo errore e opta per una sfida con Giulia, la quale cede il passo al veterano del programma. Con la Professoressa Greta si gioca a La Scossa e si parla della disciplina con più tesserati, secondo i dati del CONI. La disciplina in questione è la dama, Emanuela prende La Scossa. Assistiamo alla sfida di Emanuela e Ornella, che riesce ad andare al Triello.

Con Ornella, al Triello ci sono anche Giovanni e Antonio. Ai 100 secondi gareggiano Antonio e Giovanni, si ripete una sfida già vista. È Antonio a vincere la puntata, battendo il campione in carica Giovanni. Gioca per il montepremi massimo, ovvero 200.000 euro. Il montepremi scende a 12.500 euro, dopo aver dimezzato. Ecco le parole indizio della Ghigliottina:

Moglie

Torta

Corpo

Niente

Pietra

Antonio sceglie la parola "cuore", ma quella corretta è "finta".