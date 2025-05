L’Eredità: le sfide e la parola della Ghigliottina della puntata del 1° maggio 2025

L'Eredità è il game show con la conduzione di Marco Liorni che, nella puntata di giovedì 1° maggio, ha salutato il campione Mauro. Ha poi presentato gli sfidanti, tra cui Serena, biologa di Benevento che vive a Biella. Altro debuttante è Christopher della provincia di Modena, è un programmatore. Conosciamo anche Bianca, medico di Cosenza, e Luca di origini siciliane, vive a Torino, è un insegnante.

La puntata del 1° maggio de L'Eredità

Si gioca al C'è o non c'è e si tingono di rosso gli spicchi di Antonio, Christopher e Biancamaria. Il campione Mauro decide di mandare in sfida Antonio e Christopher. È il debuttante a lasciare subito il gioco. Si prosegue con il Chi come cosa e le notizie bizzarre da tutto il mondo. Antonio va ancora in sfida, questa volta con Serena, la quale non riesce a battere il veterano del programma.

Entrano in studio le Professoresse Linda e Greta, portano le date: 1958, 1973, 1987, 2001. Nel corso del gioco, la debuttante Bianca fa due errori, va a rischio eliminazione e sceglie di sfidare Biancamaria. Bianca saluta e cede il suo montepremi a Biancamaria. È il momento de La Scossa con la Professoressa Greta, che annuncia l'argomento: i nomi di cibi italiani più "storpiati" dai turisti. Antonio prende La Scossa. Assistiamo ad una sfida ai 60 secondi tra Antonio e Luca. Antonio vince anche questa sfida, che per lui è la terza in questa puntata.

Il Triello, i 100 secondi e la Ghigliottina

Al Triello troviamo Mauro, Biancamaria e Antonio. È la stessa formazione della puntata precedente, in una sorta di rivincita. Ai 100 secondi ci sono Biancamaria e Antonio, che si sfidano per la seconda volta. Il campione è Antonio, che vince la puntata e si siede al tavolo della Ghigliottina per un montepremi da 180.000 euro. Dimezza una sola volta e il montepremi scende a 90.000 euro. Vediamo quali sono le parole indizio della Ghigliottina:

Colore

Porto

Diritto

Scadenza

Legno

Antonio sceglie la parola "titolo", ma quella esatta è "naturale".