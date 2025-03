L’Eredità: la parola della Ghigliottina, cosa è successo nella puntata del 13 marzo

Una nuova puntata de L'Eredità è andata in onda giovedì 13 marzo su Rai 1, a partire dalle 18.40. Marco Liorni, conduttore del programma, ha salutato la campionessa in carica Veronica ed ha subito presentato gli sfidanti. Il primo è Stefano di Milano, lavora in Comune, grande appassionato di musica, scrive recensioni. La prossima ad essere presentata è Elena della provincia di Pisa, è una studentessa che aspira a diventare un medico.

In seguito, conosciamo Camilla della provincia di Cagliari, è una studentessa e scrive poesie. Infine, un altro debuttante è Leonardo della provincia di Ancona, anche lui studente, vorrebbe diventare medico oncologo, seguendo le orme di sua madre. Elena, Stefano e Alessio sono i tre concorrenti a rischio eliminazione dopo il primo gioco, ovvero il C'è o non c'è. La campionessa decide di mandare in sfida Stefano ed Elena, la quale deve lasciare il gioco.

Il riassunto della puntata del 13 marzo de L'Eredità

La puntata prosegue con il Chi, come cosa, che porta Camilla al suo secondo errore. Sceglie di sfidare un altro debuttante, ossia Leonardo, il quale riesce a salvarsi, ma solo per poco. Infatti, è proprio lui a perdere la sfida successiva contro Veronica.

Giulia, Stefano e Veronica sono i triellanti della puntata, mentre ai 100 secondi vanno Veronica e il debuttante Stefano. Ritroveremo Giulia nella prossima puntata del game show. Ma chi l'ha spuntata ai 100 secondi?

A vincere la puntata è stata ancora una volta Veronica, alla sua terza partecipazione alla Ghigliottina. La professoressa di lettere di venticinque anni viene dalla provincia di Palermo. La Ghigliottina del 13 marzo vale 185.000 euro, ma dopo il dimezzamento, si scende a 92.500 euro. Ecco i cinque indizi e quali ha indovinato Veronica:

Notizie (indovinato)

Permesso (sbagliato)

Capitali (indovinato)

Sospesa (indovinato)

Ritirare (indovinato)

Veronica scrive "Lettera". La parola corretta, però, è Circolazione.