L’Eredità: i debuttanti, la parola della Ghigliottina della puntata dell’11 maggio 2025

Una nuova puntata de L'Eredità è andata in onda domenica 11 maggio 2025. Hanno giocato diversi concorrenti, tra cui alcuni debuttanti, tutti con l'obiettivo di arrivare fino alla fine e vincere grazie alla parola della Ghigliottina.

La puntata di domenica 11 maggio 2025 de L'Eredità ha inizio con il saluto del conduttore Marco Liorni alla campionessa Jamila. Tra i debuttanti, gioca Gabriele, macchinista di Reggio Calabria. Viene presentata anche Veronica della provincia di Cuneo, lavora per un gruppo bancario. Facciamo poi la conoscenza di Roberto della provincia di Bergamo, è un operaio. Infine, debutta in questa puntata Sara di Genova, è un'impiegata e viaggia molto.

La puntata dell'11 maggio 2025 de L'Eredità

Nel corso del primo gioco, il C'è o non c'è, Biancamaria, Gabriele e Veronica fanno due errori a testa e vanno in rosso. La campionessa Jamila decide di salvare Biancamaria, così assistiamo ad una sfida tra Gabriele e Veronica. È quest'ultima a vincere la sua prima sfida. Continua la puntata con il gioco del Chi come cosa, e la campionessa Jamila va a rischio eliminazione. La sfida è con Veronica, a cui Jamila deve cedere il suo montepremi.

È il momento delle date: 1966, 1982, 1996, 2011. Sono le Professoresse Linda e Greta ad annunciarle. Abbiamo modo di vedere una sfida tra la debuttante Sara e Pietro, il quale riesce a battere la sua avversaria. Si gioco a La Scossa con la Professoressa Greta, e l'argomento riguarda le sigle dei cartoni animati. Tra queste, Ufo Robot fu scritta e interpretata dal gruppo in cui cantava Fabio Concato. Roberto prende La Scossa, ma deve lasciare il programma dopo aver sfidato Veronica.

I giochi finali

Dopo aver vinto tre sfide, la debuttante Veronica va al Triello con Biancamaria e Pietro. La sfida diventa avvincente ai 100 secondi con Pietro e Biancamaria. Veronica, invece, torna nella puntata successiva. Pietro è il campione della puntata dell'11 maggio. Si siede quindi al tavolo della Ghigliottina per un montepremi da 150.000 euro, che poi diventano 37.500 euro, dopo aver dimezzato. Le parole indizio sono:

Luna

Mezzo

Media

Tre

Ragione

Pietro sceglie la parola "chiara", mentre quella esatta è "età".