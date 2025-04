L’Eredità: chi è il nuovo campione, la parola della Ghigliottina della puntata del 17 aprile 2025

La puntata di giovedì 17 aprile 2025 de L'Eredità si apre con il saluto del conduttore Marco Liorni al campione Antonio. Conosciamo gli sfidanti, tra cui Erika della provincia di Napoli, è una formatrice. Poi gioca Giovanni, avvocato civilista e musicista di Pisa. E ancora, Cristina F. di Roma, arredatrice di riviste di settore medico, lettrice appassionata. Altro debuttante è Filippo, social media manager di Genova.

Si gioca al C'è o non c'è, ed è il campione a decidere di mandare in sfida due concorrenti tra coloro che hanno fatto il doppio errore. Si tratta di Gabriele e Cristina, la quale deve lasciare il programma. Altro gioco è il Chi come cosa, grazie al quale si viaggia con la fantasia. La sfida successiva vede come protagonisti i debuttanti Cristina F. e Filippo, il quale vince la sfida e prosegue la puntata.

Chi è il nuovo campione de L'Eredità?

I concorrenti si cimentano con le date: 1958, 1974, 1990, 2006. Lo spicchio di Erika si colora di rosso, deve andare in sfida e sceglie Filippo. Erika perde la sfida e cede il suo montepremi a Filippo. La Scossa è raccontata dalla Professoressa Greta, si parla dei soprannomi delle storiche partite di calcio, non bisogna dire quello dell'incontro tra Austria e Germania Ovest per non prendere La Scossa. Gabriele prende La Scossa e sceglie di sfidare il debuttante Filippo alla sua terza sfida della puntata.

Gabriele vince la sfida ai 60 secondi e raggiunge Giovanni e Antonio al Triello, i triellanti sono tutti toscani. Ai 100 secondi assistiamo ad un duello inedito, ossia quello tra Gabriele e il debuttante Giovanni. All'ultima domanda, è Giovanni a rispondere correttamente, per cui vince la puntata e si siede per la prima volta al tavolo della Ghigliottina. Inizialmente, il montepremi vale 160.000 euro, ma poi restano 10.000 euro. Sveliamo le parole indizio:

Giornale

Prezzo

Gancio

Traffico

Cerimonia

Giovanni scrive "lancio", ma il termine esatto è "chiusura".