Leopardi - Il poeta dell'infinito da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la miniserie

Dopo essere stata presentata in anteprima all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, Leopardi - Il poeta dell'infinito arriva stasera su Rai 1 in prima serata. La miniserie è la prima opera televisiva da regista per Sergio Rubini ed è anche la prima co-produzione di Rai Fiction in onda nel 2025.

La trama della serie su Giacomo Leopardi

Leopardi - Il poeta dell'infinito ripercorre la vita del poeta a cominciare dal 1837, anno della sua morte, avvenuta a Napoli.

L'amico Antonio Ranieri, dopo aver raccolto il suo ultimo respiro e dopo aver pubblicato un toccante tributo a due giorni dalla dipartita, decide di raccontare la vita di Giacomo Leopardi.

Si procede quindi a ritroso, attraverso l'infanzia a Recanati segnata dai divieti imposti dalla famiglia e dall'unico sfogo rappresentato dai libri e dallo studio "matto e disperatissimo". Lo zio Carlo Antici riesce però a convincere l'austero padre a portare Giacomo a Roma. Per il poeta è l'inizio di una nuova vita, segnata da avventure, anche sentimentali, e dalla pubblicazione delle prime opere.

Il cast

Protagonista, nei panni di Giacomo Leopardi, è Leonardo Maltese, già apprezzato nei film "Rapito" di Marco Bellocchio e "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio, per i quali ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D'Argento 2023.

Accanto a lui anche Alessio Boni, nel ruolo dell'austero padre, il Conte Monaldo Leopardi, e Valentina Cervi, nei panni della madre Adelaide Antici.

Giusy Buscemi, che ritroveremo tra due giorni sempre su Rai 1 con la nuova stagione di Un passo dal cielo, interpreta l'ultimo amore di Giacomo Leopardi, Fanny Targioni Tozzetti. Cristiano Caccamo è Antonio Ranieri, l'amico napoletano di Giacomo Leopardi che decide di raccontare la sua storia, Fausto Russo Alesi ha il ruolo del mentore Pietro Giordani, Alessandro Preziosi, che rivedremo presto anche nella seconda stagione di Blackout - Vite sospese, è Don Carmine.

Quante puntate e quando andranno in onda

Leonardo Maltese in una scena di Leopardi - Il poeta dell'infinito

In quanto miniserie, quella su Giacomo Leopardi ha un numero limitato di puntate. Leopardi - Il poeta dell'infinito andrà in onda solo stasera e domani, mercoledì 8 gennaio, in prima serata su Rai 1.

La serie sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.