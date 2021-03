Leonardo: da stasera su Rai1 la serie evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis

Leonardo, la nuova serie evento co-prodotta da Rai Fiction, debutta stasera su Rai1 alle 21:25 nella prima delle quattro prime serate previste.

Prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, la serie vede schierato un cast d'eccezione guidato da Aidan Turner, nei panni del protagonista, a cui si aggiungono Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini.

Leonardo: Aidan Turner e Matilda De Angelis in una scena

La prima puntata, in onda in questo martedì 23 marzo 2021, ci porta nella Milano del 1506. Leonardo da Vinci (Aidan Turner) viene arrestato con l'accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona (Matilda De Angelis). Dopo aver dichiarato la sua innocenza a Stefano Giraldi (Freddie Highmore), un giovane e talentuoso ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio (Giancarlo Giannini) dove incontra per la prima volta la modella Caterina.

Mentre il loro rapporto si fa via via molto complicato, Leonardo si scontra con la difficoltà di permeare la sua arte di verità e incontra grandi ostacoli nella sua carriera artistica, finché Verrocchio non gli chiede di assisterlo nella messa in opera dell'importante commissione Il Battesimo di Cristo. Stefano intanto, conquistato e confuso dalla personalità di Leonardo, giura di ottenere giustizia per il crimine di cui è imputato

La serie evento (qui la nostra recensione di Leonardo), in anteprima assoluta sulla RAI, racconta in otto episodi (divisi per quattro serate), girati interamente in inglese, la storia di un genio la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente. Leonardo vuole svelare il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della Storia. Leonardo era il figlio illegittimo di un notaio, Piero Da Vinci. Non riconosciuto dal padre e abbandonato dalla madre, il bambino fu affidato ai nonni paterni che lo crebbero in condizioni durissime. Osservare la natura divenne per Leonardo l'unica via di fuga possibile. La solitudine impostagli da bambino, una volta adulto, diventa un'esigenza: la condizione indispensabile per inseguire e soddisfare la sua curiosità.

Leonardo: Freddie Highmore, Aidan Turner e Carlos Cuevas in una scena

Ogni episodio si concentra su una delle opere di Leonardo, alcune radicate nella memoria collettiva, altre meno note al grande pubblico: non solo dipinti, ma anche invenzioni, macchine da guerra, grandi sculture in bronzo. In ogni episodio si svela la vicenda che si nasconde dietro ogni opera per raccontare il serrato dialogo che si stabilisce tra questa, la formazione intellettuale di un grande artista e la complessità di un uomo quale è stato Leonardo. Ogni episodio metterà in luce la relazione tra vita e opera d'arte, formazione intellettuale e complessità umana di un grande artista come Leonardo. La serie tv svela per la prima volta il mistero dell'uomo nascosto dietro al genio: è la storia di come l'artista più grande che il mondo abbia mai conosciuto scopre che esiste qualcosa di più importante dell'arte, il prezzo della genialità.