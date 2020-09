Leonardo Pieraccioni e sua figlia Martina sono due gocce d'acqua: la foto su Instagram

Leonardo Pieraccioni e sua figlia Martina sono una delle coppie padre-figlia più amate del mondo dello spettacolo: due gocce d'acqua come vediamo nell'ultima foto condivisa dall'attore su Instagram, con una profonda riflessione sul loro rapporto che i fan hanno molto apprezzato.

L'attore e regista toscano è solito condividere momenti di vita quotidiana con la sua Martina, 8 anni nata dall'unione con Laura Torrisi, e nella foto pubblicata su Instagram qualche giorno fa, riflette sul suo rapporto con la bambina, che ha vissuto la separazione tra lui e la compagna: "A volte sembriamo una coppietta: decidiamo insieme se rimanere in casa o andare a mangiare una pizza, scegliamo io e lei il film da vedere oppure chiedo sempre a lei se mi sono vestito bene. Di solito decidono quasi tutto babbo e mamma insieme ed i figli si adeguano, con i figli di genitori separati invece spesso si crea una coppia buffa, sbilanciata, non c'è davvero un capo assoluto, o meglio ci dovrebbe essere ma poi si finisce per diventare dei compagni di viaggio molto democratici. A volte con questi figli siamo troppo indulgenti, probabilmente per farci perdonare il nostro amore finito, o forse solo per rassicurarli che con loro non finirà mai"

Una riflessione profonda e toccante, come notano molti dei suoi follower che gli fanno i complimenti per essere un papà molto speciale. Leonardo Pieraccioni, però, ha un bellissimo rapporto con l'ex compagna Laura Torrisi, mantenuto soprattutto per amore di Martina che, ogni giorno di più, è sempre più simile al papà.