Leonardo DiCaprio testimone al processo contro il rapper Pras Michel

Leonardo DiCaprio ha testimoniato nel processo all'ex rapper dei Fugees Pras Michel, accusato di aver accettato denaro da un magnate latitante al fine di influenzare i politici statunitensi.

Michel avrebbe ricevuto più di 100 milioni di dollari dal miliardario malese Jho Low, ma ha negato una serie di accuse, tra cui la cospirazione e la manipolazione dei testimoni. A DiCaprio, che non è accusato di aver commesso alcun illecito nel caso, è stato chiesto di testimoniare sui suoi legami con Low.

Low è accusato di aver rubato miliardi dal fondo sovrano della Malesia nel cosiddetto 1MDB, il più grande caso di appropriazione indebita della storia. Secondo i procuratori federali, Michel sarebbe stato pagato per esercitare "un'influenza straniera segreta e illegale" sulla politica statunitense.

Michel è accusato di aver versato contributi illegali alla campagna presidenziale statunitense del 2012 di Barack Obama, utilizzando una rete illegale di terze parti pagate con fondi stranieri. I procuratori ritengono che Low volesse anche usare Michel per fare pressione sui funzionari dell'amministrazione Trump affinché abbandonassero le indagini sul presunto ruolo di Low nel 1MDB. Michel e Low sono entrambi imputati nel processo, ma solo Michel si è presentato in tribunale in quanto Low è attualmente latitante e si ritiene che si trovi in Cina.

In un'occasione, DiCaprio ha partecipato a una festa di Capodanno in Australia con Low, dopo la quale i partecipanti alla festa hanno preso un volo per gli Stati Uniti nel tentativo di festeggiare due volte il nuovo anno.

"Ho capito che era un grande uomo d'affari con molte conoscenze", ha detto DiCaprio in tribunale. "Era un prodigio nel mondo degli affari e di grande successo".