Leonardo DiCaprio: la prima volta che si esibì in pubblico aveva tre anni

Leonardo DiCaprio si è esibito in pubblico per la prima volta quando aveva tre anni: la performance ad un concerto hippie fu incoraggiata da suo padre

Leonardo DiCaprio ha sviluppato il suo talento performativo in modo davvero precoce. L'attore, infatti, ha raccontato di essersi esibito in pubblico per la prima volta quando aveva soltanto tre anni, sul palco di un concerto.

C'era una volta a... Hollywood, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt a Cannes 2019

Come riportato da Showbiz CheatSheet, la prima performance pubblica di Leonardo DiCaprio risale all'età di tre anni. All'epoca, il giovanissimo interprete ha avuto modo di improvvisare qualche passo di tip-tap davanti a più di cento persone presenti a un concerto. DiCaprio ha raccontato: "Già da piccolo avevo lo strano desiderio di mettermi in mostra e di esibirmi. Non so bene da dove venga. Uno dei miei primi ricordi risale a un concerto hippie insieme a mio papà. La band non si presentò, mio papà mi aiutò a salire sul palco e io ballai il tip-tap per le centinaia di persone presenti. Fin da allora volevo intrattenere il pubblico".

Oscar 2016: Kate Winslet e Leonardo DiCaprio sul red carpet

Molte persone potrebbero trovare strano e singolare un gesto del genere. Eppure DiCaprio crede sia stato assolutamente normale e ringrazia sempre suo padre per il sostegno ricevuto durante la sua carriera: "Mio papà è sempre stato gentile con me. Ovviamente, non gli ho sempre prestato ascolto. Però, è una gran cosa avere accanto a sé una persona del genere!".

Dopo aver recitato in C'era una volta a...Hollywood, che ha sancito la seconda collaborazione tra lui e Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio ha lavorato a Don't Look Up, progetto diretto da Adam McKay in uscita su Netflix nel corso del 2021.