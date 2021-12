Leonardo DiCaprio: l'ex Miss Universo Australia svela i dettagli della sua notte con l'attore

Olivia Rogers, celebre supermodella ed ex Miss Universo Australia ha svelato alcuni dettagli relativi al suo incontro e alla notte che ha passato con il premio Oscar Leonardo DiCaprio: nel suo libro, intitolato Find Your Light, la ventinovenne descrive minuziosamente il giorno in cui ha conosciuto l'attore di The Wolf Of Wall street.

All'epoca, la bellezza del Sud dell'Australia si trovava in America, dopo aver gareggiato nella finale internazionale di Miss Universo del 2017 a Sin City. "Mi sono girata, mi sono chinata per salutare e ho capito subito che stavo facendo la conoscenza di Leonardo DiCaprio", ha ricordato la Rogers.

La modella ha continuato spiegando che il loro incontro ha avuto luogo su una barca e che è stato molto "titanico": termine usato in maniera più che opportuna secondo la modella. "Mentre mi diceva il suo nome stava ancora stringendo la mia mano che ora era tutta sudata, riuscivo solo a pensare a una cosa: 'Non lasciare la mia mano Jack', ha scherzato l'ex Miss Universo Australia.

Olivia Rogers ha concluso il paragrafo su Leonardo DiCaprio rivelando di essere stata invitata a partecipare a un after party a casa dello stesso attore sulle colline di Hollywood: "Ha creato un'oasi privata con vista sulle scintillanti luci della città di Los Angeles. Eravamo seduti intorno al fuoco, ascoltavamo Frank Sinatra sorseggiando un cocktail ed io pensavo al fatto che nella mia vita non mi sarebbe mai più accaduto niente di simile."