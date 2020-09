Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence "silenziano" Facebook e Instagram per protesta

24 ore di stop su Instagram e Facebook per le star, da Leonardo Di Caprio a Jennifer Lawrence, per fermare le campagne d'odio veicolate sui social media.

Le star di Hollywood contro l'odio via social: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Sacha Baron Cohen e molte altre celebrità hanno aderito alla campagna Stop Hate For Profit silenziando i loro profili Instagram e Facebook per 24 ore in segno di protesta contro la politica social attuata da Mark Zuckerberg.

"Amo potermi connettere direttamente con voi attraverso Instagram e Facebook, ma non posso stare in silenzio mentre queste piattaforma continuano a veicolare odio, propaganda e disinformazione creati da gruppi che vogliono creare divisioni in America solo per muoversi dopo che ci sono dei morti" ha scritto Kim Kardashian, che ha 188 milioni di follower su Instagram. "La disinformazione diffusa sui social media ha un serio impatto sulle nostre elezioni e mina la nostra democrazia. Unitevi a me domani quando congelerò i miei profili Instagram e FB per dire a Facebook #StopHateForProfit."

Messaggi simili sono apparsi sui profili di Leonardo Di Caprio, Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence e altre star che hanno aderito all'iniziativa. Tra di loro Jamie Foxx, Katy Perry, Demi Lovato, Cara Delevegne, Gwyneth Paltrow, Naomi Cambell, Sebastian Stan, Nick Kroll, Rachel Zoe, Isla Fisher, Natalie Portman, Sarah Silverman e Ashton Kutcher,