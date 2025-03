Leonardo DiCaprio quasi irriconoscibile nel suo nuovo film: ecco il primo teaser di One Battle After Another

La Warner Bros. Pictures ha pubblicato il primo teaser di One Battle After Another, il nuovo film scritto e diretto da Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Teyana Taylor e Sean Penn. Si tratta del ritorno alla regia di Anderson dopo Licorice Pizza del 2021, acclamato dalla critica, e uscirà nelle sale il 26 settembre.

Il breve teaser precede il trailer completo che arriverà la prossima settimana. Questo mostra principalmente i personaggi che sparano con diverse armi in un campo, con il personaggio di Taylor incinta che spara con un fucile mentre DiCaprio sorseggia un drink e guarda.

Il bambino cui si fa riferimento arriva nella scena successiva, con una voce narrante che chiede "Cosa farai con questo bambino?". Immediatamente, il teaser taglia sulla bambina adulta che spara con un fucile proprio come sua madre prima di lei. "Proprio quando pensi di avere la situazione sotto controllo", sentiamo nel trailer. DiCaprio, più vecchio e con baffi e pizzetto, guarda nel mirino di una pistola e qui vediamo il personaggio di Penn mentre trascina la giovane ragazza urlante in un vicolo.

Il film sarà il più costoso mai realizzato da Paul Thomas Anderson

Leonardo DiCaprio nel teaser di One Battle After Another

Prima di questo teaser, del film si sapeva solo avrebbe avuto un'ambientazione contemporanea e che sarebbe stato un film corale, ma ancora prima che venisse rivelata la storia, circolavano già voci che il film sarebbe stato il più costoso della carriera del regista.

One Battle After Another: Sean Penn in un'immagine del film

Secondo i primi report di Variety, One Battle After Another sarebbe costato più di 100 milioni di dollari, e secondo le ultime stime pare che il budget sia lievitato fino a 140 milioni di dollari. I report, inoltre, avevano riferito anche dei ritardi nei tempi di produzione che avrebbero fatto lievitare il budget inizialmente concordato con Warner Bros.

L'ultimo progetto di Anderson, Licorice Pizza, ha perso decine di milioni di dollari, non riuscendo a recuperare il budget di 40 milioni, nonostante l'accoglienza positiva della critica. Anche la star Alana Haim si riunirà con Anderson per One Battle After Another. Nel cast sono presenti anche Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle e Chase Infiniti.

[video id= yt=

]