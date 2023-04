Leonardo DiCaprio e Irina Shayk fotografati insieme al Coachella scatenando i gossip

Al Festival di Coachella l'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio è stato fotografato insieme a Irina Shayk e l'ipotesi che si stia per formare una nuova coppia ha scatenato i gossip online.

Leonardo DiCaprio è di nuovo al centro dell'attenzione dei gossip a causa della sua partecipazione al festival di Coachella. L'attore premio Oscar è stato infatti fotografato insieme a Irina Shayk, la modella che ha avuto in passato una relazione con Bradley Cooper, con cui ha avuto una bambina di sei anni, Lea De Seine Shayk Cooper.

Come riporta il sito Page Six, l'attore premio Oscar Leonardo DiCaprio e Irina Shayk hanno partecipato all'evento Levi and Tequila Don Julio's Neon Carnival nella serata di sabato e si sono trattenuti al party fino alle prime ore del mattino di domenica.

I due erano insieme ad alcuni amici, tra cui Stella Maxwell, modella da tempo nel circolo delle conoscenze della star hollywoodiana.

Leonardo DiCaprio testimone al processo contro il rapper Pras Michel

Irina e Bradley Cooper hanno posto fine alla loro relazione nel 2019, tuttavia nell'autunno 2022 la coppia sembrava essersi riavvicinata. Alcune fonti vicine ai due avevano persino parlato del desiderio condiviso di avere un altro figlio.

DiCaprio, durante l'estate, aveva invece posto fino alla sua relazione con Camila Morrone dopo quattro anni e dopo che la giovane aveva compiuto 25 anni, traguardo ironicamente, e quasi per destino, essere legato alla fine delle relazioni con l'attore. Shayk, nel caso in cui stesse frequentando realmente Leonardo, sarebbe un'eccezione "alla regola" con i suoi 37 anni.