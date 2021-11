Leonardo DiCaprio e il cast di Don’t Look Up hanno improvvisato una scena per due giorni

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e il resto del cast di Don't Look Up hanno passato due giorni a improvvisare una scena di ben 16 minuti.

Il regista di Don't Look Up, Adam McKay, è solito incoraggiare i suoi attori a improvvisare durante le riprese, ma qualcosa deve essere andato storto sul set del film targato Netflix visto che Leonardo DiCaprio e il resto del cast hanno passato due giorni a improvvisare le battute di una scena durata ben 16 minuti.

"Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Jonah Hill erano letteralemnte al settimo cielo perché si trovavano in un finto Studio Ovale della Casa Bianca a girare quella scena esilarante", ha dichiarato McKay, durante un'intervista di Deadline. "Ridevano, improvvisavano. Erano quasi intimiditi dalla Streep perché è probabilmente la più grande attrice cinematografica di sempre e può improvvisare per tutto il giorno. Jonah, al tempo stesso, è forse uno dei più grandi improvvisatori cinematografici del momento e questo è stato d'ispirazione anche per Jen e Leo".

"Abbiamo girato quella scena per due giorni e il primo montaggio durava più di 16 minuti... non riuscivo a smettere di guardarlo. Il problema è che non puoi iniziare un film con una scena di 16 minuti in cui praticamente non succede nulla." Ha spiegato il regista. "Hank Corwin, che è uno dei più grandi montatori cinematografici, ha preso quella sequenza e l'ha trasformata in una sorta di meraviglioso pezzo di danza di Fred Astaire".

Leonardo DiCaprio era estasiato dall'idea di poter improvvisare sul set di Don't Look Up, principalmente perché è una cosa che non accade spesso durante le riprese delle sue pellicole: "Adam ci ha permesso di provare qualsiasi cosa; per questo motivo io e Jen abbiamo praticamente sviluppato i nostri personaggi davanti alla telecamera. Abbiamo improvvisato moltissimo, anche con altri attori a cui era stata data carta bianca. Devo dire che è stato incredibile lavorare al fianco di così tante persone che possiedono un talento così straordinario".