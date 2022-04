Leonardo DiCaprio: Amy Schumer ha rivelato che fu lui a darle il permesso di dire la battuta degli Oscar 2022

Amy Schumer ha rivelato che Leonardo DiCaprio e la sua fidanzata le hanno dato il permesso di utilizzare la famigerata battuta sulle sue "fidanzate" sul palco degli Academy Awards 2022. Durante un episodio del The Howard Stern Show, la comica 40enne, che ha co-presentato gli Oscar con Regina Hall e Wanda Sykes, ha spiegato di aver ottenuto il permesso della star di Titanic.

"Gli ho spiegato cosa avrei detto e lui ha risposto: 'Fallo pure'", ha detto la Schumer al leggendario host radiofonico, prima di rivelare che anche la fidanzata di Leonardo, la modella 24enne Camila Marrone, non era affatto turbata dalla sua battuta tagliente.

"Anche a lei non importava affatto. Devi sapere che la sua ragazza, Cami, è proprio il massimo. Ad essere onesti è la ragazza più bella che puoi incontrare in vita tua", ha concluso Amy Schumer. Tra le fidanzate più giovani di DiCaprio, che si sono susseguite nel corso degli anni, figurano Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Anne Vyalitsyna, Blake Lively, Kendal Schuler, Toni Garrn, Kelly Rohrbach e Nina Agdal.

Poco dopo gli Oscar, la comica è stata accusata di aver rubato la sua battuta su Leonardo DiCaprio da un tweet virale dello scorso dicembre 2021. La star di Trainwreck si è difesa dalle accuse durante l'ultimo episodio di Watch What Happens Live con Andy Cohen, sostenendo di non utilizzare più Twitter da anni.