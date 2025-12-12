Lenny Kravitz sarà il villain di James Bond nel videogioco 007: First Light

Lenny Kravitz entra ufficialmente nella sua era da villain di James Bond. Un annuncio sorprendente che ha mandato in visibilio i fan del rocker, che interpreterà Bawma, uno dei diversi antagonisti presenti in 007: First Light.

Si tratta del nuovo videogioco che vede la star di Dexter: Original Sin Patrick Gibson nei panni di una versione più giovane del famoso personaggio interpretato sullo schermo da star come Sean Connery e Roger Moore.

Lenny Kravitz nell'universo di 007

Il casting è stato annunciato nel corso dei Game Awards e Lenny Kravitz era presente all'evento con gli sviluppatori di IO Interactive e i nuovi proprietari del franchise di Amazon MGM Studios. Kravitz ha commentato l'annuncio, onorato di far parte dell'universo di 007.

"Sono onorato del mio primo viaggio nel mondo dei videogiochi" ha esordito il cantante "[Bawma] è un selvaggio e imprevedibile sovrano pirata del più grande hub del mercato nero africano".

Lenny Kravitz in una scena di The Butler

Kravitz ha proseguito: "Là dove altri vedono caos, Bawma vede libertà. È partito dal nulla, si è liberato e ha costruito il proprio regno di Aleph, e la sua storia è solo all'inizio. Il franchise di Bond ha un'eredità incredibile nei videogiochi, quindi entrarvi con un personaggio completamente nuovo come Bawma è fantastico. È magnetico e imprevedibile, c'è pericolo in lui, ma anche cuore e scopo. Non è solo un uomo con il potere; è un uomo che deve lottare per ogni centimetro di esso. Portare quell'energia nel mondo di 007 è stato incredibile" ha concluso.

La nuova avventura di James Bond

007: First Light è previsto in uscita nel 2026, ed è descritto come un gioco d'azione-avventura in terza persona guidato dalla narrazione, che funge da origin story reinventata per un James Bond più giovane dell'originale, di 26 anni.

Nel cast insieme a Lenny Kravitz anche Priyanga Burford nel ruolo di M, capo del Secret Intelligence Service, Lennie James nei panni di John Greenway, mentore di Bond, Kiera Lester come Miss Moneypenny, segretaria di M, Alastair Mackenzie nel ruolo di Q, il guru dei gadget di Bond, Noemie Nakai come la misteriosa Miss Roth, e Gemma Chan (Eternals) nel ruolo di Selina Tan, un membro dell'MI6.