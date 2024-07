Jason Momoa e Lisa Bonet ufficializzano il divorzio dopo sette anni di matrimonio

È ufficiale il divorzio tra Lisa Bonet e Jason Momoa. Il matrimonio dell'ex coppia, durato sette anni, è stato sciolto da un giudice della contea di Los Angeles, secondo quanto riportato da Associated Press, senza alcuna controversia tra le parti.

Bonet e Momoa hanno ottenuto la custodia congiunta della figlia di 16 anni e del figlio di 15 anni, senza supporto finanziario tra le parti e concordando i termini per la divisione dei beni. La separazione era già in atto da un paio di anni, sancita ora dal divorzio.

Sette anni

Lisa Bonet ha presentato istanza di divorzio dalla star di Aquaman a gennaio, citando come data di separazione il 7 ottobre 2020. Jason Momoa era al primo matrimonio mentre l'attrice era già stata sposata con Lenny Kravitz, con il quale ha avuto l'attrice Zoë Kravitz.

Lisa Bonet in una scena di The Red Road

Le due star si erano incontrate per la prima volta nel 2005 in un jazz club. Nel 2017, dopo dodici anni di relazione erano convolati a nozze in una cerimonia intima in California. Cinque anni dopo è arrivata la separazione:"Abbiamo tutti sentito la pressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione. Una rivoluzione è in corso e la nostra famiglia non fa eccezione... percependo e crescendo attraverso i profondi cambiamenti in atto. E così condividiamo la notizia che stiamo ponendo fine al nostro matrimonio".

Nel 2022 erano emerse voci di un possibile ritorno di fiamma, chiarite da Jason Momoa sul red carpet degli Oscar:"Non siamo tornati insieme. Siamo una famiglia, abbiamo due bellissimi bambini insieme". In seguito alla separazione, Momoa ha ufficializzato la relazione con la star di Hit Man Adria Arjona.

La coppia ha compiuto un viaggio in Giappone a maggio, ufficializzando la relazione:"Giappone, sei un sogno che si avvera, mi hai lasciato senza parole. Siamo così grati a tutti coloro che ci hanno aperto le loro case, creando ricordi con nuovi e vecchi amici, condividendo un'altra straordinaria avventura con il mio amore" scrisse Momoa nel post.