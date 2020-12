Lena Headey e Sam Worthington star del film Gypsy Moon

Lena Headey e Sam Worthington saranno tra i protagonisti del nuovo film Gypsy Moon, un film indipendente che sarà scritto e diretto da Gigi Gaston.

Il progetto avrà inoltre nel cast, oltre alle star della serie Il Trono di Spade e di Avatar, anche Dean Scott Vasquez e Barbara Hershey.

Nel lungometraggio Gypsy Moon l'attrice Lena Headey avrà la parte di una ballerina di burlesque che, prima della sua ultima performance, deve fuggire per salvare un suo giovane vicino (Vasquez) la cui vita viene messa a rischio dal suo ex amante (Sam Worthington). La donna trova una seconda chance nella vita grazie all'amore che prova per il bambino.

Il cast è completato da Lala Anthony, Cam Gigandet, Martin Sensmeier ed Emma Holzer.

La regista Gigi Gaston ha dichiarato: "Sono grata per il nostro fantastico cast. Puoi scrivere una storia grandiosa, ma senza tutte queste persone che hanno creduto nel mio film non sarebbero stato realizzato. Lena ha completato il sogno. Ho aspettato a lungo per lei".

La filmmaker ha proseguito: "Siate forti. Non rinunciate. Non rinunciate mai al vostro sogno".

Lena Headey ha aggiunto: "Gigi è qualcuno a cui non si può dire di noi, rimani semplicemente coinvolta nella sua passione e nel suo cuore. Ritornare alle mie radici all'insegna della realizzazione dei film indipendenti è stata una gioia, muovermi velocemente e far valere il tempo a disposizione, è ciò che amo".