Lena Headey: la sua ex agenzia le ha fatto causa chiedendo oltre 1 milione di dollari

L'attrice Lena Headey è al centro di una causa legale intentata dalla sua ex agenzia per delle commissioni che non sarebbero state pagate.

L'agenzia Troika ha fatto causa a Lena Headey chiedendo 1.5 milioni di dollari di danni per commissioni non pagate, tra cui i guadagni di Thor: Love and Thunder.

L'attrice non appare però nel montaggio finale del film diretto da Taika Waititi con star Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Troika ha cambiato nome nel 2020 in YMU e sostiene che Lena Headey deve pagare all'agenzia almeno 500.000 dollari, ovvero il 7% del suo salario.

L'attrice, star di Game of Thrones, era entrata tra le fila di Troika nel 2005 seguendo il suo portavoce personale, Michael Duff, dalla sua precedente agenzia Lou Carl Associates.

Tra le commissioni che Lena non avrebbe versato all'agenzia ci sono anche 300.000 dollari per Nine Bullets - Fuga per la libertà, film in cui ha recitato accanto a Sam Worthington, e 650.000 per la serie Rita, un adattamento della serie danese che non ha ottenuto il via libera dopo la realizzazione del pilot.

L'attrice sostiene però di non aver mai firmato un contratto con Troika o Duff che, al contrario, sostiene ci fosse un accordo verbale. Lena, inoltre, ha dichiarato che film come Thor: Love and Thunder e Nine Bullets siano stati ottenuti solo grazie ai suoi contatti, non il lavoro dell'agenzia.